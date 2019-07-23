Киев, , 20:53 — REGNUM

«Более глубокое» использование русского языка на территории Донбасса возможно, заявил 23 июля лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью «РБК-Украина».

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, — да, это возможно», — сказал Разумков.

При этом лидер партии сослался на Европейскую хартию о языках, которой придание особого статуса русскому языку не противоречит. Он отметил, что не противоречит такой шаг и конституции Украины.

Что касается государственного языка, то на Украине такой статус останется только у украинского языка, заявил Разумков.

Напомним, в начале июля спикер Рады Андрей Парубий отверг вариант возврата к закону о региональных языках на Украине. Об этом он сообщил в ответ на слова Андрея Богдана, главы офиса украинского президента, что Донбассу можно дать статус русского языка как регионального, «при условии, что они — территория Украины».

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