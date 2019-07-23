Москва, , 20:40 — REGNUM

Президент Грузии, а также руководство страны, должны публично извиниться перед гражданами РФ за оскорбления, которые они нанесли стране. Об этом в ходе эфира телеканала «Россия-24» 23 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, Россия оккупировала территории грузинские, недопустимо», — подчеркнул Володин.

По его словам, эти извинения должны быть публичными и официальными, так как обвинения в адрес РФ были именно такими.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил Володин.

Он также напомнил, что РФ со своей стороны делала многое для развития экономики Грузии и поддерживала дружеские отношения между народами. Так, например, доля участия РФ в товарообороте и туризме Грузии составляет порядка 20% от ВВП страны, подчеркнул спикер Госдумы. Кроме того, Россия — первый импортер грузинских вин и минеральных вод.

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«Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила… Если вы такие самодостаточные, тогда откажитесь от экспорта в Россию, откажитесь от средств, которые перечисляют из России вам наши граждане, откажитесь, тогда от туристов, откажитесь от многого, что, в общем-то, формирует сегодняшнюю экономику в Грузии. Это будет по-честному», — отметил Володин.

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