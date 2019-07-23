Абуджа, , 20:35 — REGNUM

В столице Нигерии произошли новые столкновения между мусульманами-шиитами из «Исламского движения Нигерии» (IMN) и силами безопасности, 23 июля передаёт агентство Reuters.

Военные и полицейские использовали для разгона демонстрации IMN в Абудже дубинки и слезоточивый газ, а также проводили аресты участников протеста. Число пострадавших от столкновений пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Абудже также произошли столкновения между полицией и шиитами, погибли не менее троих человек, в том числе полицейский и журналист. IMN заявляет о гибели более десяти участников протеста.

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