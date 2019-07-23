Москва, , 20:27 — REGNUM

Решение о прекращении военных действий в Донецкой и Луганской народных республиках во многом зависит от действий нового парламента Украины. Об этом заявил спикер Госдумы в ходе интервью в эфире телеканала «Россия-24» 23 июля.

Война в Донбассе © ИА Красная Весна

«Прекратится война в ДНР и ЛНР? Это также решение, которое во многом зависит от нового парламента. Вот это можно будет обсуждать», — заявил Володин.

По его словам, сегодня рано делать какие-либо прогнозы или выводы. Так, для этого нет никаких решений или поступков с украинской стороны.

«Нет внятных даже планов по регулированию ситуации в Донецкой и Луганской республиках, нет чёткой позиции по реализации минских договорённостей — а это всё лежит в плоскости полномочий именно парламента Украины», — отметил Володин.

По его словам, оценить эффективность действий украинских властей и их намерения разрешить конфликт в Донецке и Луганске можно будет только после того, как начнется широкое обсуждение сложившихся проблем. Между тем PФ не будет оставаться в стороне, подчеркнул спикер Госдумы.

«Конечно, мы не можем оставаться здесь равнодушными к тому, что происходит в Донецкой и Луганской республиках. Гибнут люди, попираются их права, свободы. И многое зависит от вновь избранной власти Украины для того, чтобы это всё остановить», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялись выборы в Верховную раду Украины.