Брюссель, 23 июля 2019, 20:23 — REGNUM
Политические лидеры Евросоюза поздравили Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании, 23 июля передает агентство Reuters.
Большая часть поздравлений глав государств ЕС и брюссельских чиновников прозвучала сухо и официально, однако были и те, кто сразу после поздравления озвучил сложное отношение к позиции Джонсона по Brexit.
Так, будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Брюссель и Лондон ждут сложные переговоры в связи с приближением срока Brexit.
При этом Макрон заявил, что готов к переговорам по Brexit с Джонсоном, а также ждет от коллеги сотрудничества по вопросам международной безопасности и взаимодействия с Ираном.
Представитель Брюсселя на переговорах по выходу Соединенного Королевства из ЕС Мишель Барнье заявил, что надеется на «конструктивную работу» с Джонсоном и ратификацию соглашения о выходе.
Однако Барнье отметил, что Евросоюз не намерен изменять предварительное соглашение о выходе — изменения возможны только для политической декларации о желаемых отношениях после Brexit.
Позицию Барнье поддержал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который сохранит должность при новом руководителе Урсуле фон дер Ляйен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля бывший глава британского МИДа Борис Джонсон большинством голосов членов Консервативной партии был избран премьер-министром Великобритании.
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