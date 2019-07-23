Брюссель, , 20:23 — REGNUM

Политические лидеры Евросоюза поздравили Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании, 23 июля передает агентство Reuters.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть поздравлений глав государств ЕС и брюссельских чиновников прозвучала сухо и официально, однако были и те, кто сразу после поздравления озвучил сложное отношение к позиции Джонсона по Brexit.

Так, будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Брюссель и Лондон ждут сложные переговоры в связи с приближением срока Brexit.

«У нас впереди непростые времена» , — отметила фон дер Ляйен.

При этом Макрон заявил, что готов к переговорам по Brexit с Джонсоном, а также ждет от коллеги сотрудничества по вопросам международной безопасности и взаимодействия с Ираном.

Представитель Брюсселя на переговорах по выходу Соединенного Королевства из ЕС Мишель Барнье заявил, что надеется на «конструктивную работу» с Джонсоном и ратификацию соглашения о выходе.

Однако Барнье отметил, что Евросоюз не намерен изменять предварительное соглашение о выходе — изменения возможны только для политической декларации о желаемых отношениях после Brexit.

«Мы готовы доработать согласованную декларацию о новом партнерстве» , — заявил Барнье.

Позицию Барнье поддержал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который сохранит должность при новом руководителе Урсуле фон дер Ляйен.

«Великобритания достигла соглашения с Евросоюзом, и ЕС будет придерживаться этого соглашения. Это лучшее предложение из возможных» , — заявил Тиммерманс на пресс-конференции, приуроченной к выборам главы британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля бывший глава британского МИДа Борис Джонсон большинством голосов членов Консервативной партии был избран премьер-министром Великобритании.

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