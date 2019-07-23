Москва, , 20:19 — REGNUM

На работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) можно будет ставить крест, если ее делегаты вновь лишат российскую сторону голоса. Такие попытки возможны, так как в регламент ассамблеи остался прежним и не запрещает такие действия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24» 23 июля.

Между тем, решение российской делегации вернуться в ПАСЕ спикер Госдумы считает верным.

«Мы увидим со временем, во что это будет выливаться. Могу лишь сказать одно, на данный момент считаем, что решения приняты правильные и вернулись именно, исходя из как раз учета здравого смысла большинства, которая поддержала резолюцию, и которая гарантирует равные права национальным делегациям», — отметил Володин.

Однако сегодня ничто не гарантирует свободы высказывания в рамках ПАСЕ. Так, в регламенте ассамблеи так и не прописаны нормы, которые запрещали бы лишать любую делегацию голоса — что как раз и произошло ранее с представителями от РФ. Если ситуация повторится, то это приведет к кризису ПАСЕ, уверен Володин.

«Так как пока эти все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это всё может быть подвергнуто сомнениям и это может измениться уже в ходе работы Парламентской Ассамблеи. Но если это произойдёт, это будет кризис организации настолько мощный, что потом можно будет ставить крест на этой парламентской структуре, межпарламентской структуре, которая объединяет 47 парламентов стран участниц», — заявил Володин.

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