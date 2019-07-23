Подгорица, , 20:04 — REGNUM

Черногория и НАТО подписали декларацию о завершении процедуры вступления страны в военный альянс. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба министерства обороны Черногории в Twitter.

Как уточняется, подписи под соответствующим документом на церемонии в Подгорие поставили начальник Генерального штаба Вооружённых сил Черногории Драгутин Дакич и глава стратегического командования НАТО по трансформации Андре Ланата.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Черногории Душко Маркович и министр обороны республики Предраг Бошкович, а также члены делегации Североатлантического альянса.

Напомним, Черногория официально стала 29-м членом НАТО в июне 2017 года. Несмотря на раскол в обществе по вопросу членства в военном объединении и масштабные акции протеста, власти балканской страны не стали выносить данный вопрос на референдум. Решение о вступлении в НАТО было принято путём голосования в парламенте, которое бойкотировали представители оппозиции.

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