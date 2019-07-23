Москва, , 19:58 — REGNUM

Депутаты Госдумы планирует рассмотреть порядка 21 законопроекта до конца весенней сессии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире «Россия-24».

Так, по его словам, за оставшиеся два дня пленарных заседаний депутаты планируют рассмотреть несколько важных инициатив. Если они будут приняты, то за весеннюю сессию 2019 года Госдума рассмотрит более 300 законопроектов.

«Если, допустим, говорить о законотворческом портфеле, сегодня он составляет 1 тысяча 365 законопроектов. Мы на сегодняшний день вышли на принятие 284 законов за весеннюю сессию, но до конца сессии — за завтрашний день, послезавтрашний день, мы планируем, если у нас получится, рассмотреть еще 21 закон. Если законы будут высокого качества, будут подготовлены, нам это удастся, можно будет подводить итог весенней сессии, где порядка 300 законов будут приняты», — заявил Володин.

По его словам, это меньше, чем был по итогам 2018 года, однако это «хороший результат». Так, напомнил Володин, депутаты акцентируют внимание на качестве законопроектов, а не на количестве рассмотренных инициатив.

«Действительно стали законопроекты больше прорабатываться, они действительно стали в основе своей более качественно приниматься, и это сказалось на количественном показателе», — отметил Володин.