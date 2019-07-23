Вашингтон, , 19:48 — REGNUM

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.

По мнению Вотела, нельзя исключать вариант, при котором были сбиты сразу два иранских дрона.

Никаких доказательств своих слов американский генерал не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силами ПВО иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) над Ормузским проливом был сбит беспилотник США, обломки которого были показаны журналистам. Позднее в Вашингтоне заявили, что одним из американских военных кораблей в Персидском заливе был сбит иранский беспилотник, подлетевший к нему на расстояние 900 метров. Тегеран категорически отрицает этот факт.

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