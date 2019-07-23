Вашингтон, 23 июля 2019, 19:34 — REGNUM
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
15 июля президент США Дональд Трамп внёс кандидатуру Марка Эспера на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса, а 19 июля она была одобрена комитетом сената по делам вооружённых сил.
Как ожидается, новый руководитель Пентагона будет приведён к присяги в ближайшее время.
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