Москва, , 19:17 — REGNUM

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, также известный под псевдонимом «Паук» предложил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой поучаствовать в записи песни «Anarchy in РФ», сообщает 23 июля агентство РИА Новости.

По информации агентства, такое предложение было вызвано тем, что ранее Памфилова выразила сожаление снятием Троицкого с выборов в Мосгордуму и призналась в любви к отечественной рок-музыке.

Сама Элла Памфилова выразила музыканту благодарность за это предложение, но воздержалась от его реализации.

Напомним, Сергей Троицкий выставил свою кандидатуру на выборы в Московскую городскую думу, снабдив наглядную агитацию лозунгом «Секс, мосгордума и рок-н-ролл».

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