п.г.т. Барсово, , 19:07 — REGNUM

В Югре жители посёлка городского типа Барсово создали петицию в защиту главы муниципального образования Вячеслава Позднякова. Люди просят главу Сургутского района Андрея Трубецкого не снимать с должности руководителя поселения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петиция опубликована в социальных сетях. Поводом для недовольства вышестоящего руководства работой Вячеслава Позднякова стали выводы Счётной палаты Югры, констатировавшей, что деньги, предназначенные для благоустройства посёлка в общей сумме 4,9 млн рублей на строительство спортивных площадок, были израсходованы неэффективно: после сдачи в эксплуатацию объекты пришли в негодность.

Авторы петиции сообщают, что при Позднякове в Барсово было налажено освещение, наведён порядок на основных улицах, убраны незаконные строения, стали регулярно вывозить мусор.

В администрации Сургутского района ответили, что 24 июля в 18:00 по местному времени состоится встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями Барсово в школе №1.