Москва, , 18:31 — REGNUM

Военному атташе Южной Кореи вручена официальная нота по факту неправомерных и несущих опасность действий пилотов южнокорейских ВВС, заявил 23 июля командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, южнокорейские военные лётчики 23 июля совершили ряд опасных манёвров возле российских самолётов Дальней авиации.

«По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота», — сказал Сергей Кобылаш.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу же после этого случая правительство Южной Кореи обвинило Россию в нарушении границ воздушного пространства страны над Японским морем и требовало извинений от российских властей.

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