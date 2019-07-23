Москва, 23 июля 2019, 18:32 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп регулярно вбрасывает в информационное пространство новые темы, чтобы вынудить всех прислушиваться к себе, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Трампа о нежелании «убивать 10 млн человек» в Афганистане.
Напомним, как сообщалось ранее, Трамп 22 июля на встрече с премьер-министром Пакистана сказал, что США выиграли бы войну в Афганистане за неделю, стерли бы его с лица земли за 10 дней, но Трампу, по его словам, не хочется убивать 10 млн человек.
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