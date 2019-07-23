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Президент США Дональд Трамп регулярно вбрасывает в информационное пространство новые темы, чтобы вынудить всех прислушиваться к себе, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Трампа о нежелании «убивать 10 млн человек» в Афганистане.

«Трамп совсем не дурак. Его задача — сформировать образ обезьяны с гранатой, чтобы люди с ужасом и оторопью слушали то, что он говорит, — сказал Хинштейн. — Это такой вариант цивилизованного Жириновского. То есть никогда не знаешь, что человек сделает в следующую минуту. Он продолжает держать фасон. Ему надо регулярно вбрасывать в пространство новые темы, забирая на себя повестку. Но ведь он не только в Twitter пишет. Он, когда надо или даже не надо, эскадры посылает».

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп 22 июля на встрече с премьер-министром Пакистана сказал, что США выиграли бы войну в Афганистане за неделю, стерли бы его с лица земли за 10 дней, но Трампу, по его словам, не хочется убивать 10 млн человек.

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