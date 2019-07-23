Москва, , 18:25 — REGNUM

МИД России рассмотрит предложение об ограничении въезда в страну для грузинской певицы Нино Катамадзе. С такой инициативой обратился в ведомство глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко бумага с соответствующим предложением была направлена в МИД», — приводит слова сенатора ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июня Нино Катамадзе на своей странице в Facebook выступила в поддержку акций протеста в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России. При этом певица извинилась за своё последнее выступление в Москве, которое прошло в рамках фестиваля «Усадьба Jazz».

Ранее Алексей Пушков на заседании Совета Федерации уже предложил ограничить въезд в страну для грузинской артистки, а Валентина Матвиенко попросила формализовать данную инициативу.

Читайте также:

Павлиашвили попросил не осуждать певицу Нино Катамадзе

Соловьев не уверен в способности Катамадзе «наказать Россию»