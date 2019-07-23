Киев, , 18:05 — REGNUM

Впервые в украинской истории в парламенте Украины будет сформировано пропрезидентское монобольшинство, поскольку партия «Слуга народа» получит боле 250 мест. Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Олег Постернак.

«Впервые в истории Украины мы имеем монобольшинство. В районе 250 депутатов будет у одной политической силы. Сразу сделаю поправку, управлять такой большой фракцией сложно», — сказал Постернак.

По его словам, внутри партии «Слуга народа» как и в бывшей Партии регионов есть своя оппозиция.

«В этом плане опыт Партии регионов довольно примечателен. Скорее всего, в «Слуге народа» будет несколько неформальных депутатских группировок, каждая из которых будет иметь неформального лидера… Палочка или рука Чечетова — это только визуальная характеристика. Любое решение согласовывалось между разными группами Партии регионов», — рассказал Постернак.

При этом он считает, что украинский парламент будет зависимым от Офиса президента и финансово-промышленных групп.

«Что такое управляемый парламент со стороны канцелярии президента, со стороны финансово-промышленных групп, которые будут действовать через депутатов? Управляемый парламент — это минус институту законодательной власти. Если при Януковиче коэффициент управляемости был самым высоким, при Порошенко он снизился, потому что приходилось согласовывать позицию с «Народным фронтом»…», — подытожил Постернак.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 97,05% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,13% голосов избирателей.