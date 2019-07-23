Астрахань, , 18:02 — REGNUM

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ольга Гребнева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

Место Гребневой занял главный врач больницы имени Кирова Федор Орлов. Врио губернатора Игорь Бабушкин назвал первостепенными задачами нового главы ведомства решить проблемы с медицинским обеспечением, воспитанием кадров и созданием условий для работы медперсонала в селах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 июля рабочую поездку в Астраханскую область совершила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она встретилась с представителями медицинского сообщества региона и приняла участие в обсуждении кадровых проблем Астраханской области.

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