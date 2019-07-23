Вашингтон, , 17:56 — REGNUM

Дочь и советник президента США Иванка Трамп допустила ошибку в поздравлении Бориса Джонсона с избранием на должность главы правительства Великобритании, назвав его «следующим премьером Соединённого Кингстона».

«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием следующим премьер-министром Соединённого Кингстона», — написала Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Вскоре опечатка была исправлена, однако пользователи успели сделать скриншоты первоначальной записи и разместили их в комментариях.

Напомним, ранее сегодня Борис Джонсон одержал победу на выборах нового главы правящей Консервативной партии Великобритании, обойдя с большим отрывом действующего главу МИД Джереми Ханта, и теперь займет пост премьер-министра Соединённого Королевства.

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