Вашингтон, 23 июля 2019, 17:56 — REGNUM
Дочь и советник президента США Иванка Трамп допустила ошибку в поздравлении Бориса Джонсона с избранием на должность главы правительства Великобритании, назвав его «следующим премьером Соединённого Кингстона».
«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием следующим премьер-министром Соединённого Кингстона», — написала Трамп в своём микроблоге в Twitter.
Вскоре опечатка была исправлена, однако пользователи успели сделать скриншоты первоначальной записи и разместили их в комментариях.
Напомним, ранее сегодня Борис Джонсон одержал победу на выборах нового главы правящей Консервативной партии Великобритании, обойдя с большим отрывом действующего главу МИД Джереми Ханта, и теперь займет пост премьер-министра Соединённого Королевства.
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