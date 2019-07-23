Киев, , 17:48 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля, назвал одного из кандидатов на пост генерального прокурора Украины.

В частности, Зеленский заявил на брифинге, что заместитель главы Офиса президентаРуслан Рябошапкарассматривается как один из кандидатов на должность. Президент подчеркнул, что Рябошапка — «крутой специалист».

«Это один из вариантов, один из претендентов. Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов», — сказал глава Украины.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Зеленский не раз говорил, что нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не сохранит за собой этот пост. В настоящий момент официально Луценко находится в отпуске.

Генерального прокурора Украины утверждает Верховная рада после соответствующего представления президента.

Руслану Рябошапке 42 года, с 1998 года он работает в Минюсте и специализируется преимущественно на антикоррупционной тематике.