Сеул, , 17:46 — REGNUM

Заместитель южнокорейского министра иностранных дел Юн Сун Гу вызвал к себе российского дипломата, советника-посланника посольства РФ в Южной Корее Максима Волкова, требуя извинений, сообщает 23 июля Yonhap.

Юн Сун Гу заявил Волкову, что Москва должна принести официальные извинения за то, что российские самолёты якобы нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Он обвинил Россию в нарушении международных норм и подрыве доверия между странами.

Напомним, утром 23 июля 2019 г. южнокорейское министерство обороны объявило, что два российских военных самолёта нарушили воздушное пространство Южной Кореи. На это со стороны Южной Кореи были произведены предупредительные выстрелы.

Минобороны РФ заявило в ответ, что никакого нарушения воздушного пространства Южной Кореи со стороны России не было. Напротив, угроза безопасности российским стратегическим ракетоносцам была создана двумя истребителями F-16 ВВС Южной Кореи.

Российская сторона отмечает, что F-16 приблизились к российским Ту-95МС и не выходили на связь с российских бомбардировщиков. Южнокорейские лётчики пытались помешать полётам российской авиации над нейтральными водами Японского моря.

Как ранее сообщало, инцидент спровоцировал международный скандал. Япония в связи со случившимся выразила протест Москве и Сеулу.

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