Москва, 23 июля 2019, 17:57 — REGNUM
Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается сохранить поддержку максимального количества жителей Украины, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание советника президента Украины Дмитрия Разумкова, который отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса.
Исходя из этого, Хинштейн сделал прогноз, что команда Зеленского будет пытаться максимально долго балансировать, чтобы раньше срока не демонстрировать своих реальных намерений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины Разумков высказался против объявления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик.
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