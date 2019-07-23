Москва, , 17:57 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается сохранить поддержку максимального количества жителей Украины, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание советника президента Украины Дмитрия Разумкова, который отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса.

«Я услышал типично политическое заявление, — сказал Хинштейн. — Это заявление даёт поле для манёвра в абсолютно другую сторону. Если же говорить о юридической стороне, то очевидно, что есть разница между совершением военных преступлений и участием в незаконных вооружённых формированиях. И амнистия традиционно распространяется на участников НВФ. Но у Зеленского и его команды сегодня есть большая проблема. Она связана с тем, что им хочется сохранить симпатии максимально большого числа людей и не хочется сужать свою политическую палитру».

Исходя из этого, Хинштейн сделал прогноз, что команда Зеленского будет пытаться максимально долго балансировать, чтобы раньше срока не демонстрировать своих реальных намерений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины Разумков высказался против объявления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик.

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