Киев, , 17:36 — REGNUM

На Украине период междувременья между «оранжевыми» (партия Блок Петра Порошенко) и «голубыми» (бывшая Партия регионов) завершился победой партии «Слуга народа». Об этом 22 июля написал на своей странице в Фейсбуке эксперт на рынке ценных бумаг, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, комментируя итоги выборов на Украине.

«Вот и стихли выборные баталии 2019 года. Эйфория победителей и разочарование проигравших отходит на второй план. Страна медленно переходит к следующему периоду своего развития. Еще никогда в Украине не было настолько консолидированного мнения избирателей о том, у кого должна быть власть. Период междувременья между «оранжевыми» и «голубыми» завершился победой «зеленых», — отметил Найман.

Он ожидает, что Россия не станет обострять конфликт с Украиной, в случае прихода на украинский рынок иностранных инвесторов и спекулянтов.

«Следующие 4 года могут стать для Украины настоящим экономическим прорывом. Жутко недоинвестированная и недооцененная страна может дать огромные возможности для заработков и инвесторам, и спекулянтам… И очень надеемся, что Россия не воспримет угрозу экономического роста и процветания Украины близко к сердцу…», — сказал Найман.

По его словам, граждане Украины ожидают от Зеленского отчетов о проделанной работе, а не оправданий возможных провалов.

«Следующие 4 года (до следующих парламентских выборов) будут в политическом плане спокойными. По крайней мере, на это рассчитывают победители и большинство избирателей. При этом последние ожидают от как никогда консолидированной власти очень многого. Например, снятия депутатской неприкосновенности. Президент утратил возможность апеллировать к тому, что плохой парламент не голосует за президентские законопроекты. Поэтому не только власть получила беспрецедентные для Украины полномочия, но и ожидания народа от деятельности власти как никогда высоки», — добавил Найман.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 97,05% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает президентская партия «Слуга народа» — 43,13% голосов избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,04%, на третье место вышла ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко опустилась с третьего на четвертое место — 8,12%, «Голос» — 5,84%. По данным ЦИК, не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия — 4,02%, «Сила и честь"(3,81%) и другие.