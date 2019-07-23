Москва, 23 июля 2019, 17:34 — REGNUM
От украинской власти не приходится ждать чего-то принципиально нового, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выборы в Верховную раду Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Украине после обработки 92% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», за неё проголосовали 43,11% граждан.
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