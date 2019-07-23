Москва, , 17:34 — REGNUM

От украинской власти не приходится ждать чего-то принципиально нового, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выборы в Верховную раду Украины.

«Не происходит никакого слома, который бы позволил говорить об изменении характера государственности, — сказал Делягин. — Более того, когда мы рассматриваем, кто каким образом обеспечивал победу партии «Слуга народа», мы видим тех же олигархов, которые формировали нацистские батальоны, и всё остальное. То есть характер государства не изменился — изменилась вывеска. А если характер государства не изменился, ожидать от него чего-то принципиально нового, на мой взгляд, некорректно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Украине после обработки 92% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», за неё проголосовали 43,11% граждан.

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