Душанбе, , 17:20 — REGNUM

Правоохранительные органы Таджикистана выявили 226 преступлений террористической направленности и 378 преступлений экстремистского характера за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил журналистам глава министерства внутренних дел страны Рамазон Рахимзода.

В первом полугодии в Таджикистане был совершен один террористический акт, два теракта правоохранителям удалось предотвратить. Задержаны 97 членов террористических группировок.

Как сообщил глава ведомства, за шесть месяцев 2019 года на родину добровольно вернулись 169 граждан, участвовавших в боевых действиях за границей. Напомним, что по закону добровольно возвратившиеся из зон боевых действий в Таджикистан «раскаявшиеся» таджикские граждане не подлежат уголовному преследованию.

Всего за отчётный период в стране зарегистрировано 12 тысяч 549 преступлений, 48 из них квалифицированы как убийство.