Севастополь, , 17:20 — REGNUM

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путинпоручил правительствам РФ и Севастополя утвердить дорожную карту по строительству и вводу в эксплуатацию ряда медицинских учреждений в городе. Эта задача входит в список поручений, подписанных Путиным по итогам Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ОНФ провел с 14 по 16 мая 2019 года в Сочи. Народный фронт не первый год добивается строительства больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Севастополе, поэтому общественники взяли на особый контроль выполнение поручения главы государства.

Президент поставил задачу утвердить план мероприятий («дорожную карту») по строительству и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана. Соответствующий доклад требуется подготовить до 1 октября 2019 г., а далее — ежеквартально.

Глава государства также поручил проанализировать доступность, эффективность и качество оказания в Севастополе медицинской помощи, в том числе паллиативной и пациентам с онкологическими заболеваниями. Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 20 сентября 2019 года.

Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства РФ Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, до недавнего времени занимавший должность руководителя Исполкома ОНФ.

«Президент дал поручение на Медиафоруме ОНФ, который мы проводили в мае, когда я работал руководителем Исполкома Народного фронта, — отметил Михаил Развожаев, — ОНФ держал на контроле строительство важных медицинских объектов для Севастополя, наши активисты неоднократно поднимали эту тему. Сейчас я занимаюсь этими вопросами уже в статусе врио губернатора, сразу приступил к формированию дорожной карты по строительству медицинских организаций. Проектирование всех трех объектов, о которых говорится в поручении президента, завершено, однако есть много вопросов, связанных с началом строительства. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы в рамках формирования плана. Поэтому одна из первых моих встреч после назначения была именно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Сегодня провел совещание в Москве с проектировщиками, профильными департаментами Минздрава, обсудили детали дорожной карты. Паллиативной помощью также будем обязательно заниматься. Уже есть понимание, как это делать, с учетом лучшего опыта и результатов проекта ОНФ «Регион заботы».

Вопросом возведения в Севастополе больницы скорой медицинской помощи Общероссийский народный фронт начал заниматься еще в 2015 г. По инициативе общественников, будущий комплекс больницы был включен в федеральную целевую программу. В разработке технического задания приняли участие эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение».

По итогам форума Общероссийского народного фронта «Форум Действий. Крым», состоявшегося в октябре 2016 г. в Ялте, Путин поручил правительству утвердить проектную документацию на строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. Срок исполнения поручения для кабмина и властей Севастополя истек еще 31 марта 2017 года Руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала, что 16 июля этого года проект севастопольской БСМП наконец получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

«Несмотря на то, что были приняты попытки сократить проект на треть, эксперты ОНФ неоднократно сопротивлялись этим решениям. Они доказывали несостоятельность выбора, при котором БСМП становилась заштатным медучреждением, не учитывающим перспективы развития Севастополя, как города федерального значения. Но сейчас, когда Владимир Путин дал поручения по этой теме, мы будем продолжать свою работу с удвоенной силой», — подчеркнула Лариса Мельник.