Севастополь, 23 июля 2019, 17:20 — REGNUM
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путинпоручил правительствам РФ и Севастополя утвердить дорожную карту по строительству и вводу в эксплуатацию ряда медицинских учреждений в городе. Эта задача входит в список поручений, подписанных Путиным по итогам Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ОНФ провел с 14 по 16 мая 2019 года в Сочи. Народный фронт не первый год добивается строительства больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Севастополе, поэтому общественники взяли на особый контроль выполнение поручения главы государства.
Президент поставил задачу утвердить план мероприятий («дорожную карту») по строительству и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана. Соответствующий доклад требуется подготовить до 1 октября 2019 г., а далее — ежеквартально.
Глава государства также поручил проанализировать доступность, эффективность и качество оказания в Севастополе медицинской помощи, в том числе паллиативной и пациентам с онкологическими заболеваниями. Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 20 сентября 2019 года.
Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства РФ Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, до недавнего времени занимавший должность руководителя Исполкома ОНФ.
Вопросом возведения в Севастополе больницы скорой медицинской помощи Общероссийский народный фронт начал заниматься еще в 2015 г. По инициативе общественников, будущий комплекс больницы был включен в федеральную целевую программу. В разработке технического задания приняли участие эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение».
По итогам форума Общероссийского народного фронта «Форум Действий. Крым», состоявшегося в октябре 2016 г. в Ялте, Путин поручил правительству утвердить проектную документацию на строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. Срок исполнения поручения для кабмина и властей Севастополя истек еще 31 марта 2017 года Руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала, что 16 июля этого года проект севастопольской БСМП наконец получил положительное заключение Главгосэкспертизы.