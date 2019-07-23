Донецк, , 17:15 — REGNUM

Украинская военная группировка западнее Горловки усилилась артиллерийскими орудиями 122-мм и 152-мм калибра, что нарушает нормы Минских соглашений, сообщил 23 июля глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, под Горловкой украинские силовики сосредоточивают большое количество боевой техники, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и «Гвоздика», относящиеся к 92-й механизированной бригаде ВСУ.

«По данным, полученным нами с подконтрольной Украине территории, в районе лесных массивов вблизи населенных пунктов Калиново и Тарасовка зафиксировано большое сосредоточение техники противника», — сказал Даниил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе с весны 2014 года украинские силовики проводят карательную военную операцию против народа ДНР и ЛНР, не признавшего нацистский госпереворот февраля 2014 года. По официальным данным, жертвами этого военного конфликта стали не менее 13 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук: Вопросами обмена пленными должна заниматься официальная власть