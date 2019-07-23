Куньмин, Китай, , 17:15 — REGNUM

Китай, Лаос, Таиланд и Мьянма приступили к 84-му совместному патрулированию реки Меконг, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Семь патрульных судов береговой охраны и полиции покинули порт Гуаньлэй в провинции Юньнань на юго-западе Китая. В течение всего времени, что они будут находится на реке Меконг, будет проводиться кампания по борьбе с контрабандой и наркоторговлей.

Отметим, что Лаос, Таиланд и Мьянма входят в так называемый «золотой треугольник» наркоторговли. Совместные патрули впервые стартовали в декабре 2011 года после того, как пираты захватили два китайских судна и убили 13 человек в водах близ Таиланда 5 октября 2011 года.

В общей сложности 13,3 тыс. офицеров и 702 судна приняли участие в 83 миссиях за прошедшие восемь лет. Как отмечают китайские правоохранители, это помогло существенно снизить уровень преступности на реке Меконг.

Читайте ранее в этом сюжете: На реке Меконг завершился 81-й патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы