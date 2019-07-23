Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM

Заявки на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке подали порядка 30 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сегодня, 23 июля, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении упрощенного порядка получения гражданства России для некоторых категорий граждан Украины. Речь в основном идёт о жителях Донбасса, которые уже несколько лет живут на прифронтовой территории и терпят связанные с этим лишения. Путин подчеркнул, что гражданство России жителям Донбасса предоставляется из гуманитарных соображений, так как Украина фактически бросила их на произвол судьбы.

Было установлено, что заявление на получение российского гражданства, которые подадут жители ДНР и ЛНР, будут обрабатываться в Ростовской области. Паспорта граждан РФ они также будут получать в Ростовской области.

По словам губренатора Голубева, на данный момент семь тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в Ростовской области. Еще 30 тысяч человек ждут своей очереди.