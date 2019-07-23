Киев, , 17:02 — REGNUM

Правительство президента Украины Владимира Зеленского продолжит эконмическую политику экс-президента Петра Порошенко: сохранит высокие тарифы на коммунальные услуги и продолжит брать кредиты у Международного валютного фонда. Об этом 23 июля завил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Дмитрий Корнейчук.

Владимир Зеленский (cc) ЗеПрезидент. youtube.com

«Суть новой экономической политики новосформированного кабмина — продолжение старой экономической политики той власти, которая ушла… Об этом свидетельствует поведение и заявления президента Зеленского… Никакого снижения тарифов не будет, как кто-то ожидал. По-прежнему будем одалживать деньги у Международного валютного фонда и заключать новые программы, а это значит, что в лучшем случае останутся действующие тарифы. В худшем, их опять будут повышать, как это предусмотрено программами сотрудничества с МВФ», — прогнозирует Корнейчук.

По его словам, граждане Украины якобы не возлагают никакие надежды на Зеленского и его партию. Корнейчук полагает, что победа Зеленского — это социальный бунт украинцев.

«Люди ничего не ждут от Зеленского. Голосование за Зеленского и партию «Слуга народа» — это социальный бунт украинцев против всего старого, потому что партия «Слуга народа» ничего не обещала на этих выборах, как ничего не обещал Зеленский. В то время, когда конструктивные политики обещали снизить тарифы, говорили, что остановят войну, говорили о конкретных вещах, партия «Слуга народа» не обещала ничего. На мажоритарных округах люди, которых никто в жизни никогда не видел, ничего не обещали. Но люди шли и за них голосовали в рамках протеста», — считает Корнейчук.

Также он прогнозирует, что в Раде партия «Слуга народа» создаст монокоалицию, самостоятельно сформирует кабмин и назначит своего премьера.

«Люди вышли, отомстили всем старым политикам, как они хотели и социальный бунт успокоился, люди успокоились. Эксперты ожидают формирование нового кабмина. Партия президента впервые получила такое количество голосов, по сути будет формировать монокоалицию, может возьмут в партнеры «Голос». Я очень сомневаюсь, нужен ли им вообще «Голос». В любом случае весь Кабмин и премьер будет сформирован по квоте «Слуги народа», — подытожил Корнейчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьером станет «гуру в экономике». По его слова, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине и человек, которого уважают на Западе». «Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.

22 июля лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что в конце августа или в начале сентября может состояться первое заседание нового созыва Верховной рады Украины.