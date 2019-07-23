Илья Иванов, 23 июля 2019, 19:06 — REGNUM
При президенте Владимире Путине молодое российское государство смогло перейти к формированию устойчивой бюрократической модели управления. Однако это не привело к исчезновению управленческих проблем — система превратилась в молодой организм, который, однако, испытал на себе бремя всех детских болезней разом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля заявил заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«За двадцать лет у страны появилось политическое устройство, появилось, хоть и не бесспорно, с разными оценками, но представление о том, что завтрашний день наступит. А не как в 1990-е годы — что уже не наступит никогда», — заявил Журавлев.
Развал Советского Союза привёл не просто к смене государственной элиты, но и к тому, что этой элите пришлось отныне действовать в принципиально новых условиях. Появился новый игрок — бизнес, представители которого регулярно становились частью политических и управленческих групп.
Эта система отличалась значительной рыхлостью, то есть невозможностью формирования устойчивых групповых интересов внутри российской элиты. Именно с первыми сроками правления президента России Владимира Путина связано формирование упорядоченной и относительно стабильной бюрократической системы, хотя о её зрелости речи не шло.
«Появилась партийная и вообще политическая система. Самовоспроизводящаяся. Опять же, мягко говоря, не без недостатков. Но она отныне есть. Собственно, страна из условий находящегося в анабиозе умирающего превратилась в молодой организм, болеющий всеми детскими болезнями», — указал политолог.
Среди этих «детских болезней» выделяются в том числе сложности с организацией управления на уровне субъектов — монолитные и достаточно однородные региональные элиты склонны к формированию замкнутых групп, мало зависящих от внешнего влияния как со стороны гражданского общества, так и федерального центра, у которого нет возможностей для «ручного управления» на местах.
Тем не менее для России такие проблемы совершенно не уникальны — они встречаются и в других обществах с незрелыми элитами, которым только предстояло образовать собственную систему политических сдержек и противовесов.
Политический опыт последних лет свидетельствует о большом потенциале молодого российского государства, которое, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, успешно развивается и справляется с внутриполитическими вызовами.
«Болезней много. Они, извините за каламбур, болезненные. Они неизбежные. Но, пройдя через них, можно стать взрослым, дееспособным организмом. Именно в этом и заключается путинская эпоха», — указал Журавлев.