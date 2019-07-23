Липецк, , 16:58 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов вместе с подписями депутатов представил в региональную избирательную комиссию трёх претендентов на пост представителя региона в Совете Федерации. Об этом сообщила пресс-службе регионального избиркома.

Артамонов предлагает наделить полномочиями члена Совета Федерации главу города Липецка Евгению Уваркину, генерального директора АО «Липецкий хладокомбинат» Александра Афанасьева или действующего члена СовФеда, бывшего главу региона Олега Королева.

Двое других кандидатов, подавших в избирательную комиссию документы для регистрации, в качестве кандидатов предложили генерального директора ООО «Открытый мир» Ольгу Наволокину, главного редактора ООО «ВАМИ» Романа Грачева, директора ООО «ЧОП Елецкая ЗАСТАВА» Евгения Авдеева, заместителя председателя Липецкого городского Совета депутатов Евдокию Бычкову, генерального директора ООО «АГРОРЕММАШ» Антона Курочкина и директора ООО «Первая Медицинская Клиника» Владимира Столповского.

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