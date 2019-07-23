Рига, , 16:54 — REGNUM

Количество желающих стать пограничниками в Латвии ежегодно уменьшается. В связи с этим, возможно, силы латвийской армии будут привлечены к защите государственной границы. Соответствующую инициативу обсудят министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр обороны Артис Пабрикс, сообщает новостной портал delfi.lv

В министерстве внутренних дел подчеркивают, что мотиваций служить в вооруженных силах Латвии у молодых людей все больше, чем стать пограничником. Поэтому в МВД считают необходимым увеличить финансирование с целью устранения беспочвенной конкуренции между различными службами.

Согласно министру, увеличение финансирования для МВД также позволит добиться соответствия концепции гособороны Латвии, которая была принята парламентом в 2016 году. В данном документе указано, что необходимо устранить различия в мотивационных системах органов обороны и внутренних дел.

Инициатива по привлечению национальных ВС к защите латвийской границы на Востоке было представлена министром Гиргенсом на июньском заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. С такого момента Миноборны Латвии никак не отреагировал на предложения министра МВД.

Ранее министр обороны Пабрикс лишь заявлял, что нельзя просто «одолжить» на некоторое время одно из подразделений национальный ВС.