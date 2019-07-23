Вильнюс, , 16:50 — REGNUM

Приступивший к своим обязанностям с 12 июля новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июля, после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге на совместной пресс-конференции заявил, что Литва будет добиваться общей согласованной позиции всех трёх стран Прибалтики в отношении Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня бы констатируем тот факт, что Островецкая АЭС построена в ненадлежащем месте, без согласования с международными организациями. Также не реализованы рекомендации по поводу энергетической безопасности. В связи с этими причинами мы придерживаемся принципиального решения, даже после начала работы этой электростанции, не покупать с неё электроэнергию. Мы нашли понимание по этому вопросу в Польше, в которой придерживаются похожей позиции. Рассчитываю, что после дальнейшей дискуссии мы будем согласовывать свою позицию и с другими странами Прибалтики. Однако сегодня мы не хотим оказывать на наших друзей ни малейшего давления, из-за этого я воздержусь от дальнейших комментариев», — сказал Науседа на совместной пресс-конференции в Риге.

Таким образом, кроме смягчённой концовки, Науседа пока полностью продолжает линию прошлого президента Литвы Дали Грибаускайте в отношении БелАЭС. Грибаускайте, как и сегодня Науседа, полностью игнорируют, что международные эксперты, не только из МАГАТЭ, в целом максимально положительно оценивают проект БелАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, например, миссия Еврокомиссии ENSREG летом 2018 года как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Однако 7 февраля 2019 года власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.

Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок.