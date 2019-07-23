Вильнюс, 23 июля 2019, 16:50 — REGNUM
Приступивший к своим обязанностям с 12 июля новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июля, после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге на совместной пресс-конференции заявил, что Литва будет добиваться общей согласованной позиции всех трёх стран Прибалтики в отношении Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом, кроме смягчённой концовки, Науседа пока полностью продолжает линию прошлого президента Литвы Дали Грибаускайте в отношении БелАЭС. Грибаускайте, как и сегодня Науседа, полностью игнорируют, что международные эксперты, не только из МАГАТЭ, в целом максимально положительно оценивают проект БелАЭС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, например, миссия Еврокомиссии ENSREG летом 2018 года как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».
Однако 7 февраля 2019 года власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.
Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок.