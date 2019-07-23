Липецк, , 16:50 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 23 июля представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

Он стал третьим кандидатом, представившим необходимые документы и листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов. Ранее документы подали Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») и Андрей Григорьев («Патриоты России»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на пост главы региона претендуют девять человек. Все они выдвинуты от политический партий. Игорь Артамонов идёт на выборы от «Единой России».

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