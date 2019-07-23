23 июля 2019 | Время чтения 5 мин

России, с учетом несопоставимого с этими странами экономического потенциала, лучше остаться в стороне от соперничества двух экономических сверхдержав и сосредоточиться на ассиметричных ответных мерах с целью поддержания стратегического сдерживания для сохранения своего государственного суверенитета

Владимир Васильев, , 19:16 — REGNUM

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). 17 июля 2019 года в Женеве прошли российско-американские консультации по вопросам стратегической повестки дня. Межведомственные делегации сторон возглавляли заместитель главы МИД РФ С. А. Рябков и первый заместитель Госсекретаря США Дж. Салливан.

Межконтинентальная баллистическая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается сути мероприятия, то информационный бюллетень МИД РФ от 17 июля 2019 года сухо констатирует: «Обсуждалось состояние дел в военно-стратегической сфере, а также перспективы и ориентиры возобновлённого диалога по стратегическим делам, включая вопросы контроля над вооружениями».

До консультаций сообщалось, что Соединенные Штаты планируют обсуждение в Женеве инициативы Дональда Трампа о новом соглашении по контролю над ядерными вооружениями, которое бы также включало Китай. Говоря журналистам о целях российско-американских консультаций в Женеве, неназванный чиновник из государственного департамента США отметил, что Вашингтон заинтересован привлечь к обсуждению вопросов о сокращении и контроле над стратегическими ядерными вооружениями и Китай. В частности, он сказал: «Встреча была бы хорошей, если бы удалось добиться большей ясности в вопросе о том, как россияне видят такое участие Китая».

Узнать мнение России — это пробный шаг, есть ли возможность через Россию повлиять на Китай, чтобы он присоединился к Договору (СНВ-3), и таким образом сохранить этот договор, сделав его трехсторонним.

Есть все основания полагать, что в данный момент это единственный вариант сохранения Договора в той или иной форме. Политическая элита США не будет добровольно себя ограничивать новым договором СНВ или продлением старого договора и наблюдать, как Китай будет бесконтрольно наращивать свой стратегический ядерный потенциал.

Скорее всего, сценарий действий США будет тот же, что и при выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Администрация президента США обвинила Россию в нарушении договора, а западные средства массовой информации рассказывали историю, в которой обвиняли Россию в нарушении ДРСМД из-за разработки крылатой ракеты наземного базирования с индексом 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).

Пуск ракеты Mil.ru

В то же время в Конгрессе США американская администрация объясняла, что причинами выхода из ДРСМД является «китайский ракетный потенциал и нарушения соглашения со стороны России». Китайский фактор был поставлен на первое место.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон, уточняя оценку администрации, пояснял, что в данный момент существует «новая стратегическая реальность» и что договор о РСМД теперь стал «двусторонним договором в многополярном мире баллистических ракет».

По мнению Конгресса США, изложенному в докладе «Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» от 28 января 2019 года, Китай располагает арсеналом из более двух тысяч баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Около 95 процентов данных ракет не вписываются в рамки ограничений, которые были прописаны в ДРСМД.

Не исключено, что и сейчас США опять обвинят Россию, хотя на самом деле весь сыр-бор из-за Китая. Например, выставят условие заключения договора СНВ — учитывать нестратегический ядерный потенциал России, а это условие для нас неприемлемо. СНВ-3 — договор двусторонний, между Россией и Соединенными Штатами, поэтому кто-то же должен быть виноват в его расторжении, и это, по мнению американского военно-политического руководства будут, конечно же, не США.

Кстати, перед началом выхода США из ДРСМД Дональд Трамп неоднократно выступал за участие Китая в данном договоре. И сейчас США также выступают за участие Китая в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Так что сценарий уже запущен по второму кругу. Понятно, что Пекин не хочет ограничивать себя рамками трехстороннего Договора. Но тогда и нам этого делать не имеет смысла. Так что некоторая ответственность китайской стороны в том, что ДРСМД не продлен, несомненно, имеется.

Китайская ракета «Дунфэн-21» (cc) Max Smith

Вашингтон активно создает две информационные реальности: одна для прессы, вторая для лиц, принимающих решения. В прессе будут трубить, что Россия саботирует продление СНВ-3 или заключение нового договора, например, потому, что не хочет включать в него свой нестратегический ядерный потенциал. А Конгрессу США будут объяснять нежелательность добровольно себя ограничивать двусторонним договором с Россией из-за бесконтрольного наращивания Китаем своего стратегического ядерного потенциала.

Кстати, на недавних слушаниях в Конгрессе США кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер уже сказал, что новый договор СНВ должен включать весь ядерный потенциал России, в том числе и нестратегические ядерные заряды.

Позиция Китая в отношении каких-либо трехсторонних переговоров с США и РФ с целью заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений совершенно однозначна. Официальные лица КНР озвучивали ее неоднократно. В частности, в мае 2019 года представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин не намерен принимать участия в подобных переговорах. Он также отметил, что масштаб ядерных сил КНР поддерживается на минимальном уровне в целях защиты страны и что ядерные арсеналы Китая несопоставимы с запасами ядерных вооружений США и РФ.

Однако никаких объективных данных в мире о ракетно-ядерном потенциале Китая сейчас нет, и определить точный состав и масштаб ядерных сил Китая чрезвычайно сложно из-за режима секретности.

Президентский дворец. Китай (cc) Caitriana Nicholson

Широко известно мнение по данному вопросу бывшего начальника штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина: в КНР только на старых известных военных заводах наработано до сорока тонн оружейного урана и около десяти тонн плутония, что дает около 1600 урановых и около 2000 плутониевых боеголовок, таким образом, арсенал Китая может достигать 3600 боеголовок.

Таким образом, Россия должна быть готова к тому, что СНВ-3, скорее всего, продлен не будет, не будет и нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Вряд ли Москве стоит участвовать в инициативе Вашингтона вовлечь Пекин в данный договор, так как мнение Китая на эту тему хорошо известно.

Кроме того, США и Китай тесно общаются друг с другом по экономическим вопросам, поэтому ничто не мешает Соединенным Штатам продвигать свои инициативы в сфере контроля стратегических вооружений военно-политическому руководству КНР напрямую.

Если бы данная ситуация возникла 30 лет назад, то с большой вероятностью можно было бы ожидать гонку ядерных вооружений между США и Китаем. Однако сегодня США ее просто не потянут.

России же, с учетом несопоставимого с этими странами экономического потенциала, лучше остаться в стороне от соперничества двух экономических сверхдержав и сосредоточиться на ассиметричных ответных мерах с целью поддержания стратегического сдерживания для сохранения своего государственного суверенитета.