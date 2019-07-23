Москва, , 16:40 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при проверке подписей, собранных для выдвижения тех или иных граждан на выборы, любые сомнения нужно трактовать в пользу кандидата. Об этом Памфилова заявила сегодня, 23 июля, на встрече с гражданами, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Памфилова прямо сказала, что требует от Московской городской избирательной комиссии при проверке подписей кандидатов, трактовать любые сомнения в пользу этих кандидатов.

«Полномочиями, которые мне вменены, могу потребовать только чтобы они тщательно с каждым индивидуально разбирались. Понимаете, не чохом, открыто максимально. При малейшем сомнении, конечно, — в пользу кандидата в депутаты», — сказала Памфилова.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Московскую городскую думу ряду граждан из-за того, что в собранных ими подписях была выявлена недостоверная информация. Среди этих граждан — соратники оппозиционного блогера Алексея Навального. Они выразили свое несогласие с решением избирательных комиссий и даже провели несколько несанкционированных митингов, а затем один санкционированный.

Затем эти граждане, которым было отказано в регистрации, обратились в ЦИК с требованием вмешаться в в процесс и встретиться с ними. Но в Центральной избирательной комиссии заявили, что у них нет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оспорить эти нарушения кандидаты могут только в суде.