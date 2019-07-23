Москва, , 16:33 — REGNUM

В Госдуме нашли слабые места законопроекта об идентификации пользователей электронной почты по мобильному телефону, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Ряд предлагаемых норм ущемляет права граждан.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отметил, что членами Совфеда во главе с Андреем Клишасом и Людмилой Боковой утверждается важность предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения терактов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры.

«В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки», — указал глава профильного комитета Госдумы.

Кроме того, отметил Левин, предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона — такая ситуация возможна в труднодоступных районах России.

Также, считает депутат, необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг.