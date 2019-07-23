Москва, , 16:28 — REGNUM

Участие Белоруссии в Союзном государстве ЕАЭС является важнейшим инструментом укрепления суверенитета республики — к такому выводу пришли российские, белорусские и зарубежные эксперты, принявшие участие в состоявшейся 19 июля в Москве дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти».

Страны — участники ЕАЭС имеют возможность влиять на политику друг друга, но при этом не обязаны поддерживать решения друг друга на внешней арене. Участники дискуссии констатировали, что Белоруссия многим обязана российской поддержке.

«С годами экономическая основа российско-белорусской интеграции приобрела исключительно дотационный характер. Созданная сложная система преференций, дотаций, субсидий и компенсаций заменила экономическую интеграцию и стала непреодолимой преградой для развития её политической части, — отметили эксперты. — Дотационный формат российско-белорусской интеграции является следствием отсутствия реальной экономической интеграции между странами».