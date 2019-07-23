Москва, 23 июля 2019, 16:28 — REGNUM
Участие Белоруссии в Союзном государстве ЕАЭС является важнейшим инструментом укрепления суверенитета республики — к такому выводу пришли российские, белорусские и зарубежные эксперты, принявшие участие в состоявшейся 19 июля в Москве дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти».
Страны — участники ЕАЭС имеют возможность влиять на политику друг друга, но при этом не обязаны поддерживать решения друг друга на внешней арене. Участники дискуссии констатировали, что Белоруссия многим обязана российской поддержке.