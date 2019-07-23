Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM

Ростову-на-Дону вместе с его накопившимися проблемами нужен свежий взгляд. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, отвечающий на вопрос журналистов о возможном кандидате на пост сити-менеджера.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый, кто приходит к власти, получает проблемы с предыдущего периода. Нужен свежий взгляд. Человек должен погружаться в каждую тему. Нужна конкретика, реакция власти на проблемы, принятие мер, взаимодействие с людьми. Для меня важно, чтобы желающие прийти на конкурс доказали свою способность быть вместе с горожанами. Моя позиция в этом вопросе будет достаточно активной», — цитирует главу региона портал donnews.ru.

Напомним, Голубев также назвал ориентировочную стоимость прямых выборов мэра — 120 млн рублей. Эти же средства можно потратить на строительство нового детского сада, считает губернатор.

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