Лондон, , 16:24 — REGNUM

Борис Джонсон сегодня, 23 июля, был избран в качестве нового главы Консервативной партии Великобритании и автоматически становится премьер-министром Соединенного королевства.

За кандидатуру Джонсона проголосовали более 92 тыс. членов Консервативной партии. За конкурента Джонсона — Джереми Ханта голоса отдали только 47 тыс. партийцев.

Официально в должность премьер-министра Джонсон вступил только завтра, 24 июля, когда истечет срок полномочий Терезы Мэй.

При этом Мэй как действующий премьер-министр и пока еще лидер Консервативной партии должна будет ответить на вопросы членов парламента Великобритании.

После того, как Мэй даст отчет парламенту, она отправится к королеве Елизавете II и та примет её отставку. Только после этого Джонсон приступит к выполнению обязанностей премьер-министра Соединенного королевства.

Затем королева обратится к Джонсону с просьбой сформировать новое правительство. Ожидается, что главные назначения будут известны вечером 24 июля.