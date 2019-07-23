Москва, , 16:19 — REGNUM

В Госдуме не сомневались в том, что Борис Джонсон стал лидером консерваторов и займет пост премьер-министра Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

«Человек он эксцентричный и весьма неординарный, что, безусловно, отразится на всей британской политике, в том числе на ситуации с Brexit. Как мы знаем, Джонсон всегда был сторонником жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза», — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий не ожидает серьезных изменений в лучшую сторону в отношениях с Великобританией — как глава МИД Соединенного Королевства он приложил немало усилий для развития всего политического спектакля со Скрипалями и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений.

«На мой взгляд, на российском треке риторика нового премьера Великобритании вряд ли сильно изменится по сравнению с Терезой Мэй. Здесь я остаюсь на позициях здорового пессимизма. Хотя, не отбрасывал бы совсем и возможность конструктива для Лондона и Москвы», — заключил Слуцкий.

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