Вашингтон, , 16:16 — REGNUM

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки».

По его словам, в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.

«Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал он, добавив, что не сможет посещать Россию в течение пяти лет из-за рассмотрения вопроса о политическом убежище в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года Боровой призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить ультиматум России с «требованием вывода российских войск с оккупированных территорий, из Крыма и с востока Украины».