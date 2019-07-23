Аспен, США, , 16:09 — REGNUM

В американском городе Аспене, штат Колорадо, 20 июля 2019 года завершился очередной ежегодный форум по безопасности. В ходе обсуждения мировой повестки дня американские чиновники единодушно назвали Китай главной угрозой безопасности для Соединенных Штатов. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Джон Руд, заместитель министра обороны США по политике, в ходе своего выступления на этом мероприятии сказал, что Китай является «единственной страной, самой большой страной, способной изменить наш образ жизни (в США) и изменить мировой порядок».

По словам отставного генерала Тони Томаса, самая густонаселенная страна в мире представляет собой самый серьезный вызов в области технологий, с которым США не сталкивались почти 20 лет.

Крис Броуз, бывший председатель комитета по вооруженным силам Сената США, подчеркнул, что территориальные амбиции Китая в Южно-Китайском море и на его границе с Индией должны быть главным фокусом для усилий Америки в области безопасности. Он также добавил, что не знает, где заканчиваются границы экспансии Китая.