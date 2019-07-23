Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM

Стоимость прямых выборов мэра Ростова-на-Дону оценивается в 120 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сравнив эту сумму со строительством нового детского сада.

«На проведение выборов мэра Ростова необходимо искать дополнительно 120 млн рублей. Столько же стоит новый детский сад. Более того, если глава администрации не справляется со своими обязанностями, его можно снять за три-четыре дня. Чтобы инициировать отставку избранного мэра, необходимо гораздо больше времени», — цитирует РБК главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко назвал другую стоимость прямых выборов глав муниципалитетов на Дону. По словам спикера донского парламента, каждая избирательная кампания обходится бюджету в солидную сумму — от 250 до 500 млн рублей. Своё мнение Ищенко высказал после того, как полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что не видит положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

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