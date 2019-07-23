Тегеран, , 15:57 — REGNUM

Британский министр иностранных дел Джереми Хант анонсировал перед парламентом создание «европейской миссии» для защиты танкеров в Персидском заливе, сообщает испанское издание El Mundo. Хант назвал захват Stena Impero «актом государственного пиратства» и повторно попросил у Тегерана освободить судно, которое стоит в военном порту Бендер-Аббас с прошлой пятницы, когда оно было остановлено Революционной гвардией Ирана.

При этом глава МИД проинформировал, что правительство Великобритании пока не намерено подписывать декларацию о «максимальном давлении» на иранский режим, выпущенную под эгидой американской администрации. Соединенное Королевство продолжит придерживаться той же позиции, что и европейские страны, заинтересованные в ядерном соглашении 2015 года.

Таким образом Хант ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео, прозвучавшие на несколько часов раньше. Помпео сказал, что Великобритания сама «несет ответственность за обеспечение безопасности собственным кораблям». «Соединенные Штаты отвечают за выполнение своей части обязательств, но и остальным странам мира досталась важная роль в деле сохранения прохода открытым», — добавил госсекретарь.

Глава британского министерства иностранных дел, со своей стороны, предупредил иранцев, что результатом их действий может стать «увеличение военно-морского присутствия в их портах, в котором они смогут обвинить лишь самих себя». О наложении экономических санкций речь пока не зашла, хотя слухи о них и ходили в последние дни.

Выступая перед парламентом, Хант не уточнил, какие именно страны присоединятся к заявленной «миссии», целью которой станет охрана нефтяных танкеров в Ормузском проливе. В настоящий момент Соединенное Королевство располагает в этом регионе только одним фрегатом — HMS Montrose. Предполагается, что его заменит эсминец HMS Duncan, который сейчас находится на подходе.

Кроме того, Лондон опроверг информацию, опубликованную в The Times: издание утверждало, что Соединенные Штаты предложили свою «помощь» по защите судов под британским флагом в Ормузском проливе. Депутат и бывший лидер консерваторов Иан Дункан Смит, стоявший во главе предвыборной кампании Бориса Джонсона, напрямую обвинил действующего премьер-министра Терезу Мэй в том, что она отказалась от военной охраны, которую могла бы обеспечить администрация Дональда Трампа.

«В любом случае иранский кризис станет главным приоритетом нового лидера консерваторов, когда он будет утвержден в должности премьер-министра в среду, — резюмирует El Mundo. — По сведениям The Sun, Борис Джонсон готов сместить Джереми Ханта в случае убедительной победы над ним и этим развязать себе руки для дальнейшего сближения с Вашингтоном».