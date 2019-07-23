Киев, 23 июля 2019, 15:53 — REGNUM
Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины много сделали в деле по расследованию убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом 23 июля на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
До этого глава Нацполиции Украины Сергей Князев предоставил Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве Шеремета.
Он сообщил, что лично инициировал встречу с руководством Нацполиции для изучения хода расследования убийства журналиста. При этом Зеленский отметил, что сейчас правоохранители не могут раскрывать детали расследования в интересах следствия, поскольку подозреваемые находятся в розыске.
Он также заявил о необходимости смены генерального прокурора для эффективного расследования убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Шеремета взорвали в автомобиле главреда издания «Украинская правда» Алены Притулы. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. До этого неизвестные убили журналиста «Украинской правды» Георгия Гонгадзе.