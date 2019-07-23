Киев, , 15:53 — REGNUM

Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины много сделали в деле по расследованию убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом 23 июля на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская полиция Gov.ua

До этого глава Нацполиции Украины Сергей Князев предоставил Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве Шеремета.

Он сообщил, что лично инициировал встречу с руководством Нацполиции для изучения хода расследования убийства журналиста. При этом Зеленский отметил, что сейчас правоохранители не могут раскрывать детали расследования в интересах следствия, поскольку подозреваемые находятся в розыске.

«Исходя из того, что я услышал, без журналистов, что я сейчас увидел, хотел бы, чтобы мы не сильно оказывали давление на сотрудников криминального розыска. Там действительно много работы. Уверен, они не могли вам показать многие факты. Я с таким же настроением пришел, и я сейчас понимаю, почему не могли. Потому что в этом деле нам с вами нужен результат. Думаю, это самое главное, чтобы люди, которые подорвали журналиста Павла Шеремета, чтобы они были за решеткой. Как минимум первый шаг, чтобы вся страна знала, кто эти люди. Это самое главное», — сказал Зеленский.

«Поверьте, когда будет результат, вы увидите много деталей. Когда вы увидите всё, что видел я, вы поймете, что там действительно много чего сделано…», — добавил Зеленский.

Он также заявил о необходимости смены генерального прокурора для эффективного расследования убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

«Вы понимаете, что нам нужен новый генпрокурор. Я даже сегодня хотел его тут встретить. Но отпуск, так отпуск, нет вопросов», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Шеремета взорвали в автомобиле главреда издания «Украинская правда» Алены Притулы. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. До этого неизвестные убили журналиста «Украинской правды» Георгия Гонгадзе.