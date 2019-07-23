Москва, , 15:51 — REGNUM

Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал комментарии губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о неосведомлённости региональной власти о существовании на территории туркомплекса «Холдоми» детского палаточного лагеря. На сегодняшнем заседании с вице-премьерами Медведев заявил, что если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники «плохо исполняют свои обязанности».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это что значит? Чья обязанность знать?» — возмутился премьер-министр.

При этом Медведев подчеркнул, что если о существовании лагеря было известно, что «почему разрешили». Председатель правительства поручил разобраться с этим вопросом и доложить о результатах.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар, который произошёл ночью 23 июля в палаточном лагере, расположенном на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, унёс жизни четырех детей. На экстренном совещании у губернатора края выяснилось, что никто из контролирующих и надзорных органов о палаточном лагере на горнолыжной базе не знал.

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не верит, что чиновники, ответственные за выдачу разрешения на работу сгоревшего детского лагеря в «Холдоми», «в упор» не видели палаток.