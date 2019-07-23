Москва, 23 июля 2019, 15:48 — REGNUM
В связи с трагедией в детском палаточном лагере под Хабаровском лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову очевидно, что нормы, регулирующие детский отдых, не дают результатов, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля.
«Очевидно, что эта работа не закончена и не дает результатов. А в регионах тогда пошли по пути тотальных запретов, просто прикрыли большую часть палаточных лагерей. Это тоже неправильно. Нужно не запрещать целую сферу детского отдыха, а заниматься системным регулированием и развитием отрасли», — заявил Миронов.
Депутат Госдумы обратил внимание на то, что на протяжении последних трех лет правительство откладывает разработку специального закона о детском отдыхе. Сейчас эту сферу регулируют более 500 нормативных актов, указывают эксперты. Единого обобщающего документа нет до сих пор.
«Я убежден, что все аспекты организации детского отдыха — безопасность, качество питания, подготовку кадров — нужно передавать на федеральный уровень. Также необходимо вернуть федеральное финансирование системы детских лагерей», — отметил Миронов.
В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись.
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