Мадрид, , 15:47 — REGNUM

В Испании Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) в ходе первого тура голосования не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра страны в первом туре голосования.

За Санчеса проголосовали 124 депутата, против — 170 депутатов, еще 52 воздержались, четверо не голосовали. Для победы в первом туре необходимо было набрать как минимум 176 голосов из 350. Во втором туре, который состоится через несколько дней, для победы необходимо будет набрать просто большинство голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Педро Санчес возглавлял правительство Испании с июня 2018 года, после того как предыдущий премьер-министр Мариано Рахой досрочно ушел в отставку из-за обвинений в коррупции в адрес его Народной партии.

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