Киев, 23 июля 2019, 15:43 — REGNUM
К парламентским выборам президент Украины Владимир Зеленский нарастил базовую группу поддержки на 12−13% по сравнению с первым туром президентских выборов. Об этом 23 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.
Он призвал экспертов не сопоставлять 73% поддержки Зеленского во втором туре президентских выборов с 42%, которые набирает его партия «Слуга народа» на парламентских выборах.
Он сообщил, что экс-президент Петр Порошенко за последние полгода лишился половины электората.
По его словам, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко прошла в Раду благодаря поддержке пенсионеров.
При этом он отметил, что с марта главе политсовета партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко фактически не удалось нарастить количество сторонников.
Он также отметил, что украинский блогер Анатолий Шарий отнял голоса у ОПЗЖ и Оппозиционного блока.
Как сообщалось, 21 июля на Украине прошли парламентские выбор. Согласно результатам обработки 95,01% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская, президентская партия «Слуга народа» — 43,13% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,06%, на третье место вышла ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Евросолидарность» Петра Порошенко опустилась с третьего на четвертое место — 8,12%, «Голос» — 5,84%. По данным ЦИК, не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия — 4,01%, «Сила и честь"(3,8%)… Партия Шария — набрала 2,24%.